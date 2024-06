Viis soovitust, kuidas elektrikatkestustega toime tulla

1. Sulge ebavajalikud rakendused

Elektrikatkestuse ajal on oluline säästa telefoni akut. Vältida tuleks pidevat rakenduste kasutamist, mis nõuavad pidevat internetiühendust – need tühjendavad aku kiirelt. Seega tuleks peatada wifi ühendus ja lülitada välja mobiilne andmeside. Nii on võimalik pikendada aku kestvust ja tagada, et telefon on töövalmis siis, kui seda parasjagu kõige enam tarvis on.

2. Lae täis telefoni aku ja akupank

Tormiks valmistudes on esmatähtis laadida täis nii mobiiltelefoni aku kui ka akupank. Täis laetud seadmed aitavad olla valmis ootamatuteks olukordadeks, isegi kui elektrikatkestus kestab kauem kui oodatud. Samuti tasub soetada endale akupank ning teha kindlaks, et see ka laetud on – nii saad telefoni laadida ka siis, kui elektrit pole.

3. Hoia raadio käepärast

Tormi ajal on oluline olla hästi informeeritud. Hoia enda läheduses töötavat raadiot, mis võimaldab saada värsket infot tormi arengute ja ohtude kohta. Enne tormi veendu, et raadiol on piisavalt laetud aku või töötavad patareid. Samuti tasub meeles hoida, et sahtlis leiduks vajadusel ka varupatareisid.

4. Ole valmis sidekatkestuseks

Kuigi mobiilsideoperaatorid teevad kõik võimaliku, et tagada toimiv telefoni- ja internetiühendus ka tormi ajal, võib siiski esineda ajutisi katkestusi. Taolises olukorras on heaks abiliseks alternatiivsed sidevõimalused nagu fix või satelliitinternet, kodune lauatelefon või raadioside ühendus.

5. Jäta kõned hädaolukorraks

Statistika näitab, et elektrikatkestuste ajal suureneb võrgukoormus ning see võib omakorda mõjutada mobiilside kvaliteeti. Võrgukoormuse vähendamiseks tasub alati kaaluda, kas kõne tegemine on hädavajalik. Lähedastega suhtlemiseks eelista SMS-e, mis vähendavad kõnekoormust ja aitavad säilitada stabiilsemat sidevõrku juhtudeks, kui on päriselt hädaolukord.

Kõige olulisem on võtta tormihoiatusi tõsiselt ja teha vajalikud ettevalmistused, et tagada mobiilside ühendus lähedastega ja hädaolukordades. Targalt planeerides ja ette valmistades saab tormi ajal säilitada olulise sidevõimekuse ja olla valmis ootamatuteks olukordadeks.