Kinnisvarafirma juht: turg ei seisa, tööd tuleb teha

«Olukord on keeruline ning ostuotsuste tegemine võtab aega, kuid huvi uue kodu soetamise vastu pole kuhugi kadunud,» sõnab Djomin. «Kui uusarendused on surve all, siis järelturg õitseb. Inimesed vaatavad kinnisvara, mis on neile finantsiliselt jõukohane. Kui vaja, tehakse eelistustes korrektuure.»