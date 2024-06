FI: Eesti finantssektorit mõjutavad just need riskid

Kessleri sõnul läks Eesti pangandusel ja finantsturul 2023. aastal paremini kui kunagi varem. «Tõusvad intressimäärad kasvatasid hüppeliselt pankade tulusid. Vastupidav erasektor ja tugev tööturg hoidsid samal ajal ära suured laenukahjumid. Pankade krediidikvaliteet püsis selle tulemusena väga hea. Ka hoiuseid suutsid pangad piisavalt kaasata – nende maht kasvas eelmisel aastal üle 5%,» märkis ta ja lisas, et samas tuleb täheldada, et kõrgete intresside jahil olevate välismaiste Euroopa Liidu teiste pankade platvormihoiuste osakaal Eesti pisipankade ressursis on päris suur. «Mõnes väiksemas pangas koguni valdav. Samuti täitsid pangad suure varuga likviidsusnõudeid ja hoolimata mõne üksiku panga nõuetelähedasest kapitalitasemest, püsis kogu sektori kapitaliseeritus tugevana. Võib isegi öelda, et tugevaimana Euroopas.»