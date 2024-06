KARM UURING Kolmandik Eesti ettevõtetest on igasuguse küberkaitseta

«Pikaaegse majandussurutise lõppu oodates on paljud ettevõtted seadnud pilgud tulevikku ning teevad laienemisplaane, investeerivad uuenduslikesse lahendustesse ja vaatavad ka potentsiaalsete tehisintellekti kasutamise võimaluste suunas. Ka küberturvalisus on ettevõtetel vähemalt prioriteetide nimekirjas, kuid samas on päris suur osa ettevõtetest, kes sellesse valdkonda pole piisavalt investeerinud,» rääkis Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik.