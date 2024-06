POMMIKINDEL TOOTLUS Investeeri kultuuri ja vanadesse pillidesse!

Pillifondi sünni juures olnud SA Eesti Pillifond juhatuse liikme Marje Lohuaru sõnul on fondi eesmärk kokku viia erakapital ja noored muusikud, et võimaldada neil mängida maailmatasemel keelpillidega. Maailmas on nõudlus 17.–19. sajandil Euroopas valminud keelpillide järele sedavõrd kõrge, et nende hinnad on muutund kohati kosmiliseks. «Muusikute rahvusvahelisele karjäärile saab tihti takistuseks just kõrgelt koteeritud keelpilli puudumine. Kuna muusikaliselt kõrge väärtusega keelpillide hinnad jäävad interpreetidele enamasti kättesaamatuks, on ettevõtjate ja investorite toetus pillide soetamisel hindamatu väärtusega,» ütles ta.