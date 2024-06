Eesti noored on nagu ei eales varem valmis end vabakutselisena proovile panema. Paindlik töögraafik, vabadus valida ja iseseisev äri juhtimine on eelised, mis motiveerivad kella ühekast viieni käivast kontoritööst loobuma. Viimastel aastatel on maailmas populaarne kiire korterite edasimüümine ehk «flipping», on juba mitu aastat populaarne vabakutseliste seas üle kogu maailma. Kas ka Eestis on võimalik flippimises edu saavutada või takistavad praegused majanduslikud tingimused uutel tulijatel kinnisvaraturule sisenemist?