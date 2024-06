Lux Express avas uue ekspressliini

Uuel bussiliinil on 8 peatust. Lux Expressi kodulehelt ekspressbussile ostetuid pileteid saab päeva jooksul vahetada, et reisijad jõuaksid bussi peale ka siis, kui lennud on tühistatud või on saabumise-väljumise ajad muutunud. Eestist reisides, Tallinnast või Pärnust saab pileti osta ka otse Riia lennujaama, mis teeb Riias ümberistumise soodsamaks ja mugavamaks.