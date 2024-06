Holm pank tõstis tähtajaliste hoiuste intressi

Kalveti sõnul on hoiuseintresside määr Eestis langenud juba praegu valdavalt alla 4% ning kõige pikemate perioodide intressid jäävad suures plaanis vahemikku 2%-3,5%. «Meie hinnangul üldine langustrend süveneb, mis tähendab, et iga lõppev hoius hakkab edaspidi pikenema madalama intressiga. Juba aasta pärast võib turul normiks olla praegusest oluliselt madalam intress. Seetõttu tasub kaaluda praegu just pikemaajaliste hoiuste avamist, et säilitada kõrge hoiuseintress veel pikkadeks aastateks,» jagab panga juht mõtteid.