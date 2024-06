EETEL: Elektrilevi tegevus võrgutööde korraldamisel liigub tarbijale kahjulikus suunas

Liit märgib pöördumises, et Elektrilevi on esitanud konkurentsiametisse tariifitõusutaotluse ja asunud looma oma koosseisu paralleelstruktuuri, mis dubleerib elektritööettevõtjatelt seni sisseostetavaid teenuseid. Seda peab liit tarbijatele kulukamaks ja põhjendamatuks tegevuseks, mis lisaks toob kaasa kahjulikud tagajärjed ka elektritööde sektorile ja ühiskonnale laiemas vaates.

EETEL toob välja, et viimastel kümnenditel on Elektrilevi enamiku elektrivõrgutöödest hankinud konkurentsiturult. Elektrilevi lepingute täitmiseks on turul tegutsevad ettevõtted viimastel aastatel investeerinud hinnanguliselt kümneid miljoneid eurosid nii kuluka tehnika soetamisse kui spetsialistide värbamisse, koolitamisse ja täiendamisse, arvestades ka pikaajalist perspektiivi.