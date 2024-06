Rail Balticu supp: kõik on mitu korda kallim, aga ministrid laulavad ikka kiidulaulu

Palju raha puudu on? Riigikontrolörid leiavad, et sõltuvalt sellest, mis ulatuses raudtee lõpuks tuleb, on puudu 10–19 miljardit eurot ja häda on selles, et pole teada, kust raha saada. Eestil on vaja projekti lõpetamiseks 2,7 miljardit. Kui selles loos midagi positiivset otsida, siis Läti ja Leedu seisavad veel suurema rahaprobleemi ees kui meie. Kui aga negatiivset, siis meenutab riigikontrolör Janar Holm, et Eesti on Rail Balticu tagumine ots ja kui teised oma osa valmis ei saa, siis Eesti osal üksi mõtet pole.