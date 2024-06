Telia liidab kolm kõnekaardi brändi üheks

Praeguseks on juba lõppenud Simpel ja Diil kõnekaartide tootmine ning seetõttu ei saa neid erinevatesse müügikanalitesse ka enam juurde tellida. Nendes müügikohtades, kus veel Diili ja Simpeli kõnekaarte saada on, toimub kaartide müük kas kuni kauba lõppemiseni või kuni sügiseni, mil Simpel ja Diil liidetakse Super kõnekaardiga, teatas Telia.

Telia kliendiväärtuse juhi Miina Lillemaa sõnul on erinevate kõnekaartide liitmise üks eesmärk muuta kohalik kõnekaardi turg tarbijate jaoks läbipaistvamaks, kus valiku tegemine oleks mugavam ja lihtsam. Super on Eesti suurima kasutajate arvuga kõnekaart, mida kasutab ligi 147 000 klienti. Diili kõnekaardil on aktiivseid kasutajaid veidi üle 7000 ning Simpelil üle 13 000.