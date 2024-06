LHV vedamisel langes ka Tallinna börs

Kauplemispäeva kõige suurem langeja oli First North alternatiivturul kauplev Textmagic , mille aktsia liikus 2,25 protsenti allapoole, 4,34 eurole. Nimetusega tehti 11 tehingut, kokku alla 340 euro väärtuses.

Päeva suurim tõusja oli samuti First North turul noteeritud Punktid Technologies , mille väärtpaberi hind liikus 19 tehingu ja 450-eurose käibega 18,33 protsenti ülespoole, 0,71 euroni.

Ettevõte teatas kolmapäeval, et Punktid Technologies AS-i tegevmeeskonda on lisandunud kaks rahvusvahelist juhti – Tom M. Schenkenberg ja Sheryl Erixson. Schenkenberg ja Erixson, kes toovad ettevõtte kinnitusel endaga kaasa hulgaliselt teadmisi ja kogemusi, mis on olulised ettevõtte ambitsioonikate kasvuplaanide käivitamisel.