Arendaja investeerib üle 100 miljoni euro, et ehitada kunagise lammutatud jäähokiareeni asemele 800 uut korterit. Rahvusvahelise arhitektuurikonkursiga soovitakse kaasata parimate lahenduste leidmiseks ka Eesti arhitekte.

«Terbatas Darzs linnakvartalisse uue elamurajooni rajamine on ainulaadne võimalus, sest tegu on ühe suurima arenduseks sobiliku alaga UNESCO kaitse all olevas Riia kesklinnas. Uusarendus peab seega arvestama nii kohaliku ajaloo, kaasaegsete lahenduste tagamise kui ka linnaruumile lisaväärtuse loomisega,» sõnab Estera asutaja ja tegevjuht Ülo Adamson.