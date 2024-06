E-OSTUKORV «JAANIPÄEVA» ERI Milline pood pakub odavalt jaanipäeva kraami?

Barboras on jaanipäeva ostukorv 56 eurot ja 19 senti, mis teeb temast odavaima võrreldud e-poe. Järgneb e-Prisma, kus ostukorv maksab 60 eurot ja 82 senti. Kolmandal kohal on e-Selver, kus ostukorvi saab 66 euro ja 55 sendi eest. Üllatavalt on hinnaliider aga e-Rimi, kus ostukorvi hinnaks kujunes 67 eurot ja 18 senti.