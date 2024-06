Vastates Balti riikide riigikontrollide kolmapäeval avaldatud ülevaatele, kinnitab Rail Baltic Estonia, et tänase seisuga on ehituslepingutega kaetud 22 kilomeetrit põhitrassi, kus osaliselt ka ehitus juba käimas, 52 kilomeetri osas on ehitushanked lõppjärgus ja avaldamisel veel täiendavad ligi 30 kilomeetrit hankeid. 2024. aasta lõpuks on ligi pool Eesti trassist kaetud ehituslepingutega ning 72 kilomeetri ulatuses ehitustööd alanud.