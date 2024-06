Eesti idapiiri hakkab valvama Eesti kaitsetööstusettevõtte väljatöötatud AI-tehnoloogia

PPA hanke võitmine toob seadmed kasutusele ka Eestisse ning pakub PPA-le uudset, radari ja kaamerapildi sünteesil ning objektide automaatsel tuvastamisel põhinevat tehnoloogiat. Seiresüsteemid on mobiilsed ning autonoomse energiavarustusega, mistõttu saab neid kiirelt vastavalt muutuvale olukorrale ümber paigutada ka ilma püsiva taristuta piirilõikudesse.

«Mul on hea meel, et Defsecinteli nutikad kõrgtehnoloogilised lahendused on peatselt kasutusel ka Eestis, pakkudes oluliselt efektiivsemat piiriseire võimekust autonoomsete ja mobiilsete süsteemide kaudu,» DSI tegevjuht Jaanus Tamm.