Tallinn tahab keelata elektriautodel ühistranspordiradadel sõitmise

Tänaseks on toona tehtud seadusemuudatus Järvani hinnangul suures osas oma eesmärgi täitnud ja elektrisõidukite arv on hüppeliselt kasvanud. Abilinnapea tõi välja transpordiameti statistika, mille kohaselt on Harjumaal aktiivselt liikluses umbes 197 531 mootorsõidukit, millest umbes 4550 ehk 2,3 protsenti moodustavad elektrisõidukid. Elektrisõidukite kasvav hulk lubab tema sõnul ennustada, et lähiaastatel suureneb elektrisõidukite arv viie protsendini mootorsõidukite koguarvust.