1Partner kinnisvarafirma: jutud hinnalangetusest on pigem müüt

Vahteri sõnul on ostjad turule tagasi tulemas ja üks selle põhjus võib olla hirm terendava hinnatõusu ees. «Odavamaks ei lähe maailmas paraku midagi ning hiljuti käima lükatud uute projektide hinnad seda ka kinnitavad. See paneb inimesi kiiremini otsustama ja praegu nii-öelda riiulis olevate võimaluste vahel valikut tegema,» selgitas Vahter mõttelaadi muutust ning lisas, et lainetena liikuvad jutud hinnalangetusest on pigem müüt. «Need korrad, kui keegi hindu kellade ja vilede saatel on langetanud, on pigem olnud tegu arendustega, mille hinnastamine on olnud liiga optimistlik juba turule toomise faasis ning lõpuks tunnistab seda ka arendaja ise,» lisas 1Partneri juht.