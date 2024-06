Aktsia kallines teisipäeval ligi 23 protsenti. Viimase kuue kuu jooksul on aktsia hind enam kui kahekordistunud, kirjutab BBC.

Ettevõte teatas teisipäeval New Yorgi börsi vahendusel, et nad emiteerisid ja müüsid ära kõik 75 miljonit uut aktsiat, kaasates 2,137 miljardit dollarit. Kokku on ettevõteviimase kuu jooksul kaasanud enam kui kolm miljardit dollarit, kasutades ära aktsia järsku kallinemist.