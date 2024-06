AirBaltic otsib Tallinnast uusi töötajaid

Hetkel on lennufirma poolt avatud 60 töökohta pardapersonalile, millest 20 asuvad Tallinnas ja 40 Riias. Lisaks sellele on airBaltic värbamas esimesi ohvitsere ja vanemaid esimesi ohvitsere kiire edutamise võimalusega Airbus A220-300 lennukite juhtimiseks. Veel on airBalticu tehnilises osakonnas avatud 17 vaba töökohta lennunduse töökogemusega lennuki mehaanikutele, sertifitseerimise tehnikutele (tase B1 või B2) ja teistele spetsialistidele.

Air Balticu piloodiakadeemia taas vastu sisseastumistaotlusi. Hetkel on akadeemias õppimas 136 üliõpilast, millest suurem osa on pärit Baltikumi riikidest ja EL riikidest laiemalt. Kokku üle 10 protsenti Air Balticu piloodiakadeemiast on naissoost üliõpilased. Tänaseks on 99 üliõpilast liitunud Air Balticu töötajaskonnaga pärast akadeemia lõpetamist.