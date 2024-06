President kutsus Michali ja Võrklaeva Kadriorgu raudtee kohta aru andma

Alar Karis peab pressikonverentsil kõnet, milles ütleb, et Eestil oleks vaja 2,8 miljardit eurot lisavahendeid. Karis ütles, et täna seda arutatigi, kust raha võtta, sest seni maksis suurema osa kinni Euroopa Liit ja riigid pidid panustama 15%. Edaspidi nii see tõenäoliselt olema ei saa.

Karis rõhutab, et poliitikud ja ametnikud peavad hakkama suhtlema Euroopa volinikega, et rahastus ikka tuleks. Karis kritiseeris, et deklaratsioonid on meil siin ilusad olnud, aga siis on asjad takerdunud.