OMANIKE KESKLIIT KURI: Väikeelamute renoveerimise toetusega ehitatakse laadimisjaamu ja paigaldatakse päikesepaneele

Omanike Keskliit on toetusmeetme suhtes olnud algusest peale kriitiline ning äsja paluski liit KredExilt vaheandmeid väikeelamute renoveerimistoetuse kohta, kus 28 miljonist on välja on jaotatud 17 miljonit.

Vahekokkuvõttest selgub, et 40 protsenti toetuse avaldustest on esitatud elektripaneelide, -salvestite ja autolaadijate paigaldamiseks. Tõsi, rahaliselt on jaotus teine: kõige suurem osa taotlusi on tulnud majade osaliseks rekonstrueerimiseks ehk 10,6 miljoni euro ulatuses. Tervikliku rekonstrueerimise taotlusi on laekunud 1,9 miljoni euro ulatuses ja päikesepaneelide/akude/autolaadijate paigaldamiseks on laekunud taotlusi 3,5 miljoni euro ulatuses. Teisisõnu moodustab nende osakaal esitatud taotlustest rahaliselt 22 protsenti.