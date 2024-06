Teisipäeval kutsus Nasdaq Tallinn börs kokku teadlased, majandusanalüütikud ja ettevõtjad võlakirjade teemalisele arutelule «Mida teha, et koid sukasäärest sääste ära ei sööks?».

Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles avasõnades, et börs on iga riigi kapitalituru suurim osaline ja oluline infrastruktuuri osa. Selle heast käekäigust võidavad kõik, sest hästi toimiv kapitaliturg on majanduse vereringe oluline osa, parandab ettevõtete rahastamisvõimalusi ja aitab neil ambitsioonikaid plaane teoks teha. Riik saab sellele hoogu juurde anda, aidates sellega majandus taas kasvule. Ühe võimalusena näeb ta riiklike võlakirjade emiteerimist jaeinvestoritele.