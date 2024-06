Harjumaa ühtse piletisüsteemi takistuseks on erinevad soodustused

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk ütles ERR-ile, et Tallinnas ning selle ümbruses sõitvaid ronge ja busse ühendav pilet muudaks ühistransporti populaarsemaks. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on takistuseks erinevad soodustused.

«Kuni meil ei ole kokku lepitud, et bussides ja rongides on täpselt samas määras soodustused, siis see tekitab olulisi ebaefektiivsusi,» ütles Järvan ERR-ile. Tema ja Niliski sõnul on mure selles, et rongides peavad lapsed ja pensionärid pileti ostma aga maakonnabussides saavad nad tasuta sõita.