Pärnus patju-tekke tootev Wendre on viimastel aastatel hulga raputusi läbi elanud, millest on pikalt kirjutanud Äripäev: juhid pöörasid omavahel tülli, uus juht pööras töötajatega koonduslaagri stiilis juhtimisvõtete tõttu tülli. Ettevõttele need ajad hästi ei mõjunud. Alates 2018. aastast on firma müügitulud järk-järgult vähenenud ja kui toona müüs ettevõte enam kui 100 miljoni euro eest, siis 2023. aastal müüdi Perkinsi sõnul alla 60 miljoni. Tavapärastest miljonieurostest kasumitest jäi 2022. aastal alles vaid enam kui 3 miljoni euro suurune kahjum. Töö käib Pärnu vabrikus suure hooga ja Perkins ringkäiku tehes midagi ei varja: nii käsib ta ikka kahjuminumbri puhul mõlemad ettevõtted, Wendre ja Wendre Beddingu kokku liita – esimese puhul tundub kahjum muidu vaid 1,7 miljonit, kokku tuleb aga pea teist samapalju. Tänaseks on kaks Wendre firmat kokku liidetud – sealt sai juhtimiskulusid kokku hoida ja asju efektiivsemaks muuta. Kuigi praeguseks veel majandusaasta aruanne väljas pole, näitab Perkins numbreid, mida audiitorid veel viimaseid pilke heidavad: läinud 2023. aastal jäädi paarikümne tuhande euroga plussi.