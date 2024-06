Janar Holm: Rail Balticuga eksitatakse avalikkust

Teadlike valelootuste andmist valmimistähtaegade kohta, ilupilte kosmosejaamadega sarnanevatest terminalidest ja videoanimatsioone, kus rongid mitusada kilomeetrit tunnis tuhisevad, ning muud sarnast oleme Rail Balticu puhul juba piisavalt näinud. Raudteed veel mitte. Millal me Rail Balticut toimivana näha saame, ei saa tegelikult keegi tõsikindlalt väita, sest puudub teadmine, kust ja millal tuleb nende animatsioonide ja piltide pärisellu toomiseks raha. Eesti Riigikontroll on koos oma kolleegidega Lätist ja Leedust nüüd juba kaheksa aastat teinud koostööd, auditeid ja ülevaateid, et eri aspektide auditeerimise ja analüüsimisega toetada Balti riikide ajaloo suurimat ühisprojekti – kolme riiki Poola ja muu Euroopaga ühendama plaanitud raudtee ehitamist ja käikulaskmist – ning hoiatada õigel ajal võimalike ohtude ja karide eest.