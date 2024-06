Viimased võlakirjade intressimäär oli kolme ja nelja protsendi vahel. Ma arvan, et see on väga riskivaba võlakiri. Kui uus võlakiri on kindla sihiga, et see läheb riigikaitse peale, siis ma juba patriotismist, et Eesti riiki kaitsta, olen nõus nendesse võlakirjadesse investeerima. Võibolla see tuleb ka majandusele kasuks.