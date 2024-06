KAS TULED PÕLEVAD Eesti lahutab end Vene elektrivõrgust õige pea

Balti riigid teatavad sammust Venemaale ametlikult hiljemalt selle aasta 7. augustil. Seda põhjusel, et Balti riigid juhivad koos Venemaa ja Valgevenega elektrivõrku, riike ühendab BRELL leping. Viimane on sõlmitud aastaks ja selle katkestamisest tuleb pool aastat ette teatada.

Suurim muutus kolme Balti riigi jaoks on see, et kui seni on elektrisagedust hoidnud Venemaa Volga hüdrojaamade kaskaadi abil, siis edaspidi tuleb sellega kolmel Baltimaal ise hakkama saada.