KAS TULED PÕLEVAD Balti riikide elektrivõrgud seisavad silmitsi tõsise ohuga

Eesti, Läti ja Leedu teatavad lähiajal, et lahkuvad Vene elektrivõrgust tuleva aasta 8. veebruaril. Kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga kinnitas, et Balti riigid on juba praegu valmis iseseisvalt elektrivõrku püsti hoidma. Kesk-Euroopa võrguga sünkroniseerimise tähtaeg on aga tuleva aasta veebruar.