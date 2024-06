Euroopa riigid kaklevad salaja Venemaa gaasi nimel

Ukraina ja Venemaa sõlmisid 2019. aastal lepingu, mille järgi pidi Venemaa gaas läbi Ukraina Euroopa poole voolama. Leping sõlmiti viieks aastaks, mis tähendab, et tänavuse aasta lõpuga saab see läbi. Nüüd on Euroopas lahti läinud suur võidujooks uutele Venemaa gaasivõimalustele, sest Norra ja USA LNG on kallis, tarbimine aga suur, kirjutab Bloomberg.