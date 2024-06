Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et teenuste kaubandus on olnud osa Eesti eduloost. Eesti teenuste eksport on mõnd aega juba kõrgem Eesti päritolu kaupade ekspordist. Seepärast väärivad teenused tähelepanu.

«Esimene kvartal on teenuste kaubanduses rahulikum aeg, seda nii impordi kui ekspordi osas. Nii ka sel aastal. Kui aga võrrelda eelmise aasta esimese kvartaliga, siis on näha väikest 1,9 protsendist kasvu. Kui aga arvestada, et eelneva aasta jooksul on märkimisväärne tõus, mis ületas 5 protsendi taset, siis on käesoleva aasta ekspordi numbrid võrreldes eelmise aasta teise pole tasemega madalamad. Kuna teenused on tööjõumahukad tähendab see väikest survet tööturule ja hõive langust,» selgitas Uusküla.