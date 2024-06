Pärast aasta alguses läbiviidud hankemenetlust ja tehnilisi konsultatsioone erinevate laevaehitusettevõtetega, on riigilaevastik koos kliimaministeeriumiga otsustanud teha muudatusi 5. parvlaeva projektis, et tagada ehituskulude püsimine esialgses eelarves, mis on 40 miljonit eurot.