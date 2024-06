Raskustes Kuuba üritab venelasi riiki meelitada

Venemaalt ja Hiinast tehakse Kuubasse rohkem otselende, Hiina külastajatele on kaotatud viisanõuded ja riik otsustas hiljuti aktsepteerida Venemaa Mir-maksekaarte, olles üks vähestest riikidest, kes on liitunud Moskva Visa ja Mastercardi alternatiiviga, vahendab Reuters.

See strateegia on juba varakult vilja kandnud. Kuuba riiklik meedia teatas, et aasta esimese kolme kuu jooksul külastas Kariibi mere saart üle 66 000 venelase, mis on kaks korda rohkem kui 2023. aasta samal perioodil. Vene külastajad on aga üks väheseid Kuuba turismi helgeid külgi.