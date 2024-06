Intressimäärade langetamine elavdab VKE-sid

Euroopa Keskpank otsustas 6. juunil alandada kolme baasintressimäära 0,25 protsendipunkti võrra. See otsus mõjutab Sõrnitsari sõnul lähikuudel eeldatavasti oluliselt Eesti VKE-sid, eelkõige rahastamise ja investeeringute seisukohast. «Madalamad intressimäärad parandavad VKE-de ligipääsu odavamale laenurahale. See toetab investeeringuid ja kasvu Eesti ettevõtluselus, mis on meie jaoks smeGos esmatähtis,» märkis ta pressiteates.

Sõrnitsari sõnul on nõudlus finantssektoris oluliselt vähenenud, mis on suuresti tingitud äärmiselt kõrgest Euribori tasemest. «Kui me võrdlesime smeGo 2023. ja 2024. aasta esimese kvartali müügitulemusi, siis täheldasime käesoleval aastal 50-protsendilist nõudluse langust. On arusaadav, et VKE-d on tohutu majandusliku surve all, sõltumata nende tegevusvaldkonnast. Kui räägime ettevõtete omanikega, siis paljud tõdevad, et ebasoodne intressimäär tähendab seda, et nad lükkavad kõrge laenukulu tõttu laienemisplaanid või investeeringud oma ettevõttesse edasi,» nentis Sõnitsar.