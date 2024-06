Lõpuks teada: avaldati Rail Balticu kõige suurem risk

Kolme Balti riigi suurima koostööprojekti Rail Balticu juhid kogunesid esmaspäeval Riiga, et asja edenemise kohta aru anda, sest tähtaeg on juba 2030. aastal. RB Raili juht Marko Kivila rääkis, et püsitakse graafikus ja projekt on majanduslikult mõttekas. Kasvanud kulude taga on suuresti inflatsioon, sest aastatel 2017–2023 võis Baltikumis näha 40-protsendist hinnatõusu. Kui pikalt on räägitud kahe rööpmepaariga Rail Balticust, siis Riias selgus, et vähemalt esimeses osas tuleb suurem osa raudteest esialgu üherööpaline, kahe rööpmepaariga pikem jupp tuleb Leedu-Poola piiri äärde.