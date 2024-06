FOTOD Utilitas avas Väo energiakompleksi suure inevesteeringu

Fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks on Väo jaamadele lisatud suitsugaaside kondensaatorid, soojuspumbad ja elektrikatel, ning valminud on Tallinna suurim päikesepark. Need seadmed alandavad suitsugaaside temperatuuri, maksimeerides kütuse energiatõhususe ja vähendades maagaasi kasutamist Tallinna kaugküttevõrgus. Kokku investeeris Utilitas tootmisvõimsustesse üle 30 miljoni euro. See on suuremahuliste investeeringute esimene etapp.