Tallinna külje alla tuleb suur ja võimas tööstus- ja ärirajoon

Fred Linnuküti sõnul on seni piirkonnas veel valdavalt vanad ja amortiseerunud tööstushooned, kuid mitmed suured arendajad on juba ehitamisega alustanud ning piirkonnast kujuneb Tänassilma tehnopargiga sarnane, kuid isegi suurem äripiirkond.

«Vana-Narva maantee äärne piirkond on asukoha mõttes üks potentsiaalikamaid, olles pealinna lähedal, logistiliselt Narva maantee ja Tallinna ringtee kõrval. Kogu piirkonna ehitus võtab aastaid, aga arendajad tegutsevad pika plaaniga. Piirkonnale on hoo sisse andnud uute kommunikatsioonide rajamine ja Vana-Narva maantee ja Saha-Loo rekonstrueerimine, mille kandevõime puhul on arvestatud ka raskeveokitega. Väheoluline pole ka see, et piirkonda teenindab ühistransport,» lisas Linnukütt.

Osad hooned on juba valmis. Foto: Fred Linnukütt

«Valminud on Iru Ärikeskus, samuti tulevad 20- ja 11-korruselised külaliskorterite ja äripindadega tornmajad, millest viimase, Viieaia Torni ehitus juba algas. Samuti tuleb Selveri logistikakeskus ja erinevad stockoffice-tüüpi arendused, mis ühendavad esindus- tootmis- ja laopinnad. Kahtluseta saab sellest piirkonnast äri- ja tootmisettevõtetele uus tõmbekeskus,» ütles ta.

«Arendus liigub Muuga sadama ja Maardu suunal ning Tallinnale lähemal asuv front on juba ehitamisel või planeeritud. Suur potentsiaal on ka Põhjaranna teest ida poole jääval piirkonnal, kus on väga suured tühjad krundid. Arendajate jaoks on eelis ka Maardu omavalitsuse alla kuulumine, kellega planeeringute kooskõlastamine on teistest Tallinna lähivaldadest sujuvam ja kiirem,» lisas Linnukütt.

Tema sõnul on piirkonnas arendusmaa ruutmeetri hinnad tõusnud vähem kui kolme aastaga 20 eurolt 40-60 eurole. «Krundid on kallimad Tallinna-poolses ja Narva maantee lähedusse jääval suunal ning soodsamad Maardu pool. Nõudlus on kõrge, aga kuna piirkond on suur, siis üht-teist on veel vaba. Selliseid pakkumisi tavaliselt avalikult ei reklaamita ja need vahetavad omanikku üldjuhul niiöelda leti alt,» rääkis Linnukütt.