Mertsina eurovalimistest: muudatuse Euroopa poliitikasse võib tuua hoopis Trumpi USA presidendiks valimine

Mertsina ütles, et kuigi parempoolne ja paremäärmuslik poliitika võitis Euroopa Parlamendis kohti ja rohelised kaotasid, kindlustasid tsentristid oma enamuse. «Samas näitasid need valimistulemused, et paljud eurooplased ei ole rahul Euroopa välispoliitika ja immigratsiooni, majanduse olukorra ja kliimaeesmärkide täitmise kuludega,» ütles ta.