Lennupilet 19 euro eest – Air Balticu trikk või tõesti suve kuumim soodusmüük?

18,99 euro eest pakub Air Baltic lendu marsruudil Tallinn-Tampere. Siiski peab reisija arvestama, et ostes edasi-tagasipiletid, maksab tagasisõidupilet Tamperest juba 25,99 eurot, mis tähendab, et kogu reis maksab 44,98 eurot inimese kohta. Kuigi see pakkumine tundub esialgu atraktiivne, pakub Tallink, üks juhtivaid reisijate- ja kaubaveoteenuste pakkujaid Läänemere piirkonnas, parvlaevapileteid mõlemas suunas 31,80 euro eest, mis on peaaegu 40 protsenti odavam kui lennupiletid soodusmüügi ajal. Lisaks tuleb lennureisijatel arvestada, et 18,99 eurot maksev pilet sisaldab ainult käsipagasit. Kui on soov kaasa võtta suuremat kohvrit, tuleb pilet uuendada GREEN Plus tasemele, mis maksab ühe suuna kohta 19 eurot rohkem kui tavaline GREEN pilet.