Tööstuskoda eurovalimistest: tuleb aktiivsemalt seista liigse reguleerimise vastu

Paltsi hinnangul on valimiste üldist mõju hetkel vara hinnata, sest uued parlamendi liikmed ei ole veel poliitilist kuuluvust rühmadesse määratlenud, kuid on tõenäoline, et suuri muutusi Euroopa Parlamendi poolt vaadates ei ole.

«Suurimad saadikuterühmad on jätkuvalt suurimad ning kuigi parempoolsed fraktsioonid said kohti juurde, siis need ei ole nii dramaatilised muutused, kui pealkirjadest tundub,» ütles ta. «Ehk hetkel on veel vara suuri muutusi karta või loota. Kogu masinavärk on ka piisavalt suur, et seda korraga ja palju pöörata on sisuliselt võimatu.»