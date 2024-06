AINULT EESTIS Mees maksis 5000 eurot võlast tagasi, aga võlg kasvas 6000 euro võrra

Mõni aasta tagasi oli Madis jõudnud seisu, kus ta oli silmitsi tuhandete eurode suuruse kiirlaenude koormaga. Küsimusele, miks ta need laenud võttis, vastas ta nüüd, et see oli nii lihtne. Mis edasi saab, sellele ta tookord ei mõelnud. Kuid ühel hetkel oli ta sunnitud siiski oma elus revisjoni ette võtma ja sealt avanev pilt oli trööstitu.