Telia lisas 5G-kiirused kõigisse erakliendi mobiilipakettidesse

Telia ühendusteenuste osakonna juhi Evelin Neeroti sõnul on mobiilipakettide värskendamine iga paari aasta tagant tavapärane praktika. «Viimase paari aastaga on 5G-seadmete hulk meie võrgus väga kiiresti kasvanud ning täna kasutavad juba pea pooled Telia mobiilikliendid 5G-telefone. Samuti oleme suure osa Eesti elanikkonnast tänaseks katnud 5G-võrguga. Seega on igati õige aeg teha 5G-tehnoloogia eelised laiemalt kättesaadavaks,» märkis Neerot.