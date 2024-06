Alustavale ettevõtjale: kuidas tekitada oma ärile koduleht ja hoida IT-teenused turvalised?

Veebiturvalisusele tasub tähelepanu pöörata

Ettevõtte kasvades muutub üha olulisemaks ka turvalisus. Näiteks Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja statistikaameti korraldatud uuringust selgus, et Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) pööravad küberturvalisusele oluliselt vähem tähelepanu kui suurfirmad ning võivad seetõttu langeda kergemini ka küberrünnete ohvriks. Kahjuks reageeritakse probleemidele alles siis, kui rünnak on juba toimunud. «Küberturvalisuse puhul on ennetus parim ravi. Seda eriti alustavate väikeettevõtjate jaoks, kellel pole enamasti kogutud rahalist puhvrit, et rünnakute tagajärgedega tegeleda,» ütles Jaago.