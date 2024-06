Aprillis toimus ekspordis kiire pööre paremusele

Ekspordiootused on viimastel kuudel pisut paranenud

«Eesti tööstusettevõtete ekspordiootused on viimastel kuudel küll veidi paranenud, kuid pikaajalise keskmisega võrreldes on need ikka veel väga nõrgad. 78 protsenti tööstusettevõtete jaoks on ebapiisav nõudlus peamine majandustegevust piirav põhjus – see on oluliselt suurem osakaal kui meie lähiriikides Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus,» ütles Mertsina.