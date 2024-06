Kaupluse avamisega loodi Kuressaares 60 töökohta. Kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on 1740 ruutmeetrine müügisaal. Kuressaare poe puhul on tegemist Eesti suurima Lidliga.