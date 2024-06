Eesti aukonsuliks Monacos sai ettevõtja ja investor Roberto de Silvestri

«Monaco on küll maailma üks väikseimaid riike, kus püsivalt elab vaid ligi 40 000 inimest, kuid Monaco ettevõtjate panus investoritena Eesti majandusse on tõenäoliselt per capita maailma suurim. Viimastel aastatel on ka suurenenud Monacos elav eestlaste kogukond. Samuti on Monaco Eesti turistidele järjest populaarsem sihtkoht seoses heade lennuühendustega Prantsuse Rivierasse,» selgitas de Silvestri.