Tanklaketid suletakse öösiti just nendel põhjustel

Olerex otsustas kevadel, et paneb 70 tanklat ööseks kinni ning lisaks majanduslikule rehkendusele on tanklate sulgemise põhjuseks ka sellest aastas muutunud töö- ja puhkeaja arvestamise regulatsioon.

«Tööandjatel oli varem palju rohkem võimalusi anda töötajatele vabu päevi, aga uue direktiiviga on kohustus anda kaks järjestikku vaba päeva. See tähendab, et meil on tööandjatena aina raskem leida sellist tasakaalu töögraafikute tegemisel, mis kohalduks just noorte inimeste elustiilidega,» selgitas Olerexi Väo keskuse juht Elis Kaurson.