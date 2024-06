Uuring: Eesti tarbijad tajuvad ostujõu vähenemist karmimalt kui naabrid

Küsitluses selgus, et 53% eestlastest tunneb, et vaatamata inflatsiooni aeglustumisele on nende ostujõud langenud ja nad saavad poes vähem lubada. 25% pole aga inflatsiooni langust märganud ja 21% pole ostuvõimes muutusi täheldanud.

Citadele Eesti filiaali juht Rainer Moppel selgitab, et kuigi inflatsioon on aeglustunud, tunnevad paljud, et raha jätkub järjest vähem. «Keskmiselt peaks inflatsiooni vähenemisega paranema ka ostujõud. Samas oli esimeses kvartalis palgakasv 8,8%, mis peaks inflatsiooni ületama,» ütleb Moppel. «Kuid palgakasv on keskmine näitaja ja puudutab vaid osa elanikkonnast. Inflatsioon aga mõjutab praktiliselt kõiki.»