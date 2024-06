Venipak: investeeringud maapiirkondadesse ei tasu äriliselt ära

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hiljuti koostatud analüüsi alusel asub 90 protsenti pakiautomaatidest samas piirkonnas ning väga tihti ka üksteisele väga lähedal. «Venipak on hetkel ainus pakiautomaatide turu osaline, kes kuulub eraomandisse ehk on riikliku osaluseta ettevõte. Seega oleme Eestis oma 160 pakiautomaati paigaldanud kohtadesse, kus on selleks vastav nõudlus, et see oleks ka äriliselt mõistlik. Nõudluse suurenedes laiendame oma võrgustikku veelgi,» selgitas Osman pressiteates.