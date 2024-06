See rekordiline preemiapakett kiideti heaks 2018. aastal, olles suurim USA ettevõtete tegevjuhtidele pakutav tasu.

Siiski tühistas kohtunik käesoleva aasta alguses selle otsuse, kuna leidis, et summa on aktsionäride suhtes ebaõiglane ja et investorid ei pruukinud olla teadlikud paketi kõikidest nüanssidest.